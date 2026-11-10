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Breaking News! Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |21:10 WIB
Breaking News! Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR
Hidayat Nur Wahid mundur dari Wakil Ketua MPR RI (Foto: Instagram Ahmad Muzani)
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JAKARTA – Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR RI. Surat pengunduran dirinya sudah diterima Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

"Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan wakil ketua MPR RI," kata Muzani melalui laman Instagramnya, Selasa (10/11/2026).

Muzani mengatakan, penerimaan surat tersebut dilakukan dalam rapat pimpinan MPR RI yang digelar hari ini. Selanjutnya, proses pengunduran diri politikus PKS itu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara khusus, Muzani menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian Hidayat Nur Wahid selama menjalankan tugas sebagai pimpinan MPR RI.

"Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara Indonesia," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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