HOME NEWS NASIONAL

Viral Jawaban Benar tapi Disalahkan Juri Cerdas Cermat 4 Pilar, MPR: Kami Mohon Maaf

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |12:30 WIB
JAKARTA - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyampaikan permohonan maaf atas insiden penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial.

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dewan juri serta sistem pelaksanaan lomba. Ia juga menyayangkan insiden tersebut dan menekankan pentingnya objektivitas juri serta respons cepat terhadap keberatan peserta di lapangan.

“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” kata Akbar, Senin (11/5/2026).

Ia menambahkan, evaluasi penuh akan dilakukan terhadap pelaksanaan ajang tersebut, termasuk aspek teknis seperti tata suara dan mekanisme banding agar kejadian serupa tidak terulang. Menurutnya, peristiwa serupa juga disebut pernah terjadi pada tahun sebelumnya di provinsi lain.

“Saya melihat Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” ujarnya.

