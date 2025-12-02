Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Prabowo, Ketua MPR Ungkap Sempat Bahas Amandemen UUD 1945

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |18:54 WIB
JAKARTA - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/12/2025). Ia mengakui, dalam pertemuan itu sempat membahas soal amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

1. Bahas Amandemen UUD 1945

“Sempat disinggung sebentar (amendemen UUD 1945-red). Tapi, harus ada pembahasan, harus ada persinggungan lagi sedikit," kata Muzani usai bertemu Prabowo.

Ia menyatakan, pembahasan soal amandemen UUD 1945 itu belum secara mendalam. “Sempat disinggung, tapi belum, belum, belum mendalam,” ujarnya.

Ia mengaku sempat berdiskusi soal amandemen UUD 1945. Namun, Muzani enggan mengungkap rincian diskusinya. Menurutnya, jajaran MPR RI akan melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Prabowo untuk membahas lebih lanjut.

“Ya nanti kan MPR akan bertemu secara langsung dengan beliau secara resmi. Ini kan baru minum teh sore," ucapnya.

