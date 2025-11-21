Jimly Temui Megawati, Singgung Reformasi Polri dan Rencana Amandemen UUD 1945

JAKARTA – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada Jumat (21/11/2025) sore.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu, Jimly berdiskusi panjang dengan Megawati. Salah satu topik yang dibahas adalah reformasi institusi Polri dan hukum.

“Banyak masalah kebangsaan yang kami diskusikan selama 2,5 jam, salah satunya tentang reformasi Polri, reformasi hukum, dan peradilan,” terang Jimly saat dihubungi, Jumat (21/11/2025).

Jimly menambahkan bahwa dirinya juga membahas perbaikan sistem ketatanegaraan dengan Presiden ke-5 RI tersebut.

“Bahkan tentang kebutuhan untuk menata ulang sistem politik ketatanegaraan pasca 27 tahun Reformasi (1998–2025),” pungkas Jimly.