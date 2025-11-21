Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jimly Serahkan Buku Amandemen Kelima ke Megawati: Banyak yang Harus Dibenahi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |20:18 WIB
Jimly Serahkan Buku Amandemen Kelima ke Megawati: Banyak yang Harus Dibenahi
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie bertemu Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyerahkan buku barunya yang bertajuk “Menuju Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945” kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Buku ke-82 tersebut diserahkan Jimly langsung kepada Megawati. Dalam penyerahan itu, Jimly tampak didampingi mantan Menko Polhukam yang juga anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD.

“Dengan ini saya persembahkan kepada Ibunda Megawati Soekarnoputri, untuk dijadikan bahan bacaan dan bahan pemikiran dalam rangka penataan kembali sistem ketatanegaraan melalui perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945,” kata Jimly sambil menyerahkan buku tersebut.

Kepada Megawati, Jimly menjelaskan bahwa dirinya akan membenahi hal lain setelah mengurus institusi Polri, salah satunya mendorong amandemen kelima UUD 1945.

“Jadi maksudnya, Bu, habis kita ngurusin polisi, nanti kita membenahi yang lain-lain melalui perubahan kelima. Nanti materinya biar kami diskusikan,” ujar Jimly.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182343//jimly_asshiddiqie-KxpD_large.jpg
Antasari Azhar di Mata Jimly Asshiddiqie Sosok yang Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182312//jimly_asshiddiqie-8pxl_large.jpg
Tancap Gas, Komisi Reformasi Polri Gelar Rapat Perdana Senin Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310//pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182165//prabowo_subianto_saat_melantik_komite_reformasi_polri-72Nu_large.jpg
Prabowo Tekankan Transparansi dan Kecepatan Kerja Komisi Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182157//presiden_prabowo_subianto-0pCk_large.jpg
Prabowo: Semua Lembaga Produk Reformasi Perlu Dievaluasi, Bukan Hanya Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182151//presiden_prabowo_subianto-yJDk_large.jpg
Pesan Prabowo ke Komisi Reformasi Polri: Dengarkan Suara Elite hingga Warganet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement