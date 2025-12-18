Advertisement
Diminta Megawati Sumbang Rp2 Miliar Untuk Korban Bencana Sumatera, Ini Respons Pramono

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |23:08 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons permintaan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang meminta dirinya menyumbang dana Rp2 miliar untuk korban banjir di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh.

Meski hanya menjawab singkat, Pramono mengaku akan taat jika perintah ini datang dari ketua umum. 

1. Respons Pramono

"Sami'na wa atho'na (kami mendengar dan kami taat)," kata Pramono di gedung YLBHI Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dalam kesempatan berbeda, Pramono mengaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih terus mengirim bantuan ke lokasi terdampak bencana banjir.

"Seperti yang saya sampaikan berulang kali, sebenarnya Jakarta sampai hari ini masih terus memberikan bantuan kepada daerah yang terkena bencana tersebut," kata Pramono di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (18/12/2025).

"Termasuk secara spesifik beberapa kota atau kabupaten yang terkena dampaknya cukup parah, kami perlakukan secara tersendiri, kami mengirim secara langsung kepada kota/kabupaten yang bersangkutan," sambungnya. 

Sebagai pribadi yang tidak gemar mempublikasikan sesuatu, bantuan yang dikirimkan tidak semuanya diumumkan ke publik. 

"Hanya memang saya, seperti saya sampaikan, saya bukan orang yang kemudian apa yang kami lakukan itu dipublikasikan. Tetapi secara terus-menerus kami tetap melakukan itu," tuturnya. 

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk ikut serta dalam penggalangan donasi yang akan ditujukan bagi seluruh korban terdampak bencana alam di Sumatera.

Momen itu disampaikan Megawati saat menghadiri acara Peringatan Hari Ibu yang digelar DPP PDIP di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025). Ketika itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta Megawati akan bernyanyi. 

"Dalam rangka hari ibu, Ibu Mega kita mau menyanyikan lagu. "Setuju, nggak? Setuju?" tanya Rano kepada hadirin yang hadir dalam ruang acara. 

 

