HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sebut Perayaan Tahun Baru di Jakarta Tetap Digelar Tanpa Kemewahan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |19:01 WIB
Pramono Sebut Perayaan Tahun Baru di Jakarta Tetap Digelar Tanpa Kemewahan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan perayaan malam pergantian tahun di Jakarta tetap akan digelar. Namun, ia menegaskan bahwa perayaan tersebut tidak akan dilakukan secara meriah maupun mewah.

Hingga saat ini, Pramono mengaku belum memutuskan konsep maupun rangkaian acara yang akan diselenggarakan pada malam tahun baru.

"Sampai hari ini saya belum memutuskan untuk itu. Tetapi apa pun, Jakarta ini kan Ibu Kota Negara dan sekaligus kota global. Di seluruh dunia, momen tahun baru itu pasti akan diperbandingkan," ujar Pramono di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Ia menambahkan, sebagai ibu kota negara, Jakarta akan menjadi sorotan dunia dalam penyelenggaraan perayaan tahun baru. Meski demikian, kondisi duka akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatera menjadi pertimbangan utama dalam menentukan konsep acara.

Halaman:
1 2
      
