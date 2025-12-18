Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jasa Marga Ungkap Prediksi Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru 2025

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |12:23 WIB
Jasa Marga Ungkap Prediksi Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru 2025
Puncak arus mudik Nataru (foto: Okezone)
JAKARTA – PT Jasa Marga Transjawa Tol (JTT) memprediksi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 akan terjadi pada 22 dan 24 Desember 2025. Sementara lonjakan arus balik diperkirakan berlangsung pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026.

"Puncak arus mudik kami prediksi pada tanggal 22 Desember dan 24 Desember. Untuk arus baliknya pada tanggal 28 Desember dan 4 Januari 2026," kata Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo, Kamis (18/12/2025).

Ia menyampaikan, bahwa skema pengaturan arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional sesuai diskresi pihak kepolisian.

"Rekayasa lalu lintas seperti biasa akan dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian, dengan melihat titik-titik kepadatan yang terjadi di seluruh ruas Jasa Marga Trans Jawa Tol," ujarnya.

Telusuri berita news lainnya
