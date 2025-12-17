Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang Nataru, Pangkogabwilhan III Pastikan Situasi Keamanan Papua Kondusif

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |23:31 WIB
Jelang Nataru, Pangkogabwilhan III Pastikan Situasi Keamanan Papua Kondusif
Pangkogabwilhan III Letjen TNI Bambang Trisnohadi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi memastikan situasi keamanan di wilayah Papua berada dalam kondisi aman dan kondusif.

Kondusivitas tersebut tercermin dari kehidupan sosial masyarakat yang berjalan harmonis, salah satunya melalui pelaksanaan tradisi bakar batu yang digelar masyarakat Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

"Saya menghadiri undangan tradisi bakar batu dari saudara-saudara kita, masyarakat Distrik Hitadipa, yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Natal 2025," ujar Bambang, Rabu (17/12/2025).

Bambang mengungkapkan, suasana hangat dan penuh kekeluargaan sangat terasa dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Kepala Distrik Hitadipa Sulaeman Bilambani, para tokoh agama dan adat, serta ratusan warga setempat semakin memperkuat nuansa kebersamaan.

Menurutnya, tradisi bakar batu memiliki filosofi luhur yang mencerminkan karakter masyarakat pegunungan Papua yang sederhana, tulus, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Batu yang dibakar melambangkan kehangatan hati dan semangat berbagi, sementara makanan yang dimasak dan disantap bersama menjadi simbol persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Setiap batu panas yang ditata, daun pisang yang disusun, hingga makanan yang dibagikan, mengandung pesan kemanusiaan yang sangat kuat. Bahwa dalam kebersamaan dan saling berbagi, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ada hanyalah persaudaraan, satu tanah, satu semangat, semangat persatuan dan cinta NKRI,” jelas Bambang.

 

Halaman:
1 2
      
