Momen Seskab Teddy Catat Aspirasi Emak-Emak Pengungsi di Agam

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan perhatian khusus kepada para pengungsi bencana banjir dan longsor Sumatera. Ia mendengar dan mencatat langsung keluhan para pengungsi.

1. Seskab Teddy Dengar Keluhan Pengungsi

Momen itu terjadi ketika Seskab Teddy mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsi di SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis (18/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Seskab Teddy tampak menyempatkan diri duduk dan berbincang langsung dengan para ibu pengungsi.

Momen hangat terjadi ketika emak-emak menyampaikan berbagai cerita, keluhan, serta kebutuhan mereka selama berada di pengungsian pascabanjir bandang. Seskab Teddy terlihat sigap mencatat satu per satu aspirasi yang disampaikan para pengungsi tersebut.

Percakapan berlangsung akrab dan penuh empati. Beberapa emak tampak menaruh harapan besar agar keluhan mereka segera ditindaklanjuti. Momen tersebut diakhiri dengan rangkulan hangat dari para ibu kepada Seskab Teddy.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga menyempatkan diri berdialog dengan para pengungsi. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan proses rehabilitasi pascabencana, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang.