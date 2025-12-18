Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Seskab Teddy Catat Aspirasi Emak-Emak Pengungsi di Agam

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |22:02 WIB
Momen Seskab Teddy Catat Aspirasi Emak-Emak Pengungsi di Agam
Momen Seskab Teddy Catat Aspirasi Emak-Emak Pengungsi di Agam (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan perhatian khusus kepada para pengungsi bencana banjir dan longsor Sumatera. Ia mendengar dan mencatat langsung keluhan para pengungsi.

1. Seskab Teddy Dengar Keluhan Pengungsi

Momen itu terjadi ketika Seskab Teddy mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsi di SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis (18/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Seskab Teddy tampak menyempatkan diri duduk dan berbincang langsung dengan para ibu pengungsi.

Momen hangat terjadi ketika emak-emak menyampaikan berbagai cerita, keluhan, serta kebutuhan mereka selama berada di pengungsian pascabanjir bandang. Seskab Teddy terlihat sigap mencatat satu per satu aspirasi yang disampaikan para pengungsi tersebut.

Percakapan berlangsung akrab dan penuh empati. Beberapa emak tampak menaruh harapan besar agar keluhan mereka segera ditindaklanjuti. Momen tersebut diakhiri dengan rangkulan hangat dari para ibu kepada Seskab Teddy.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga menyempatkan diri berdialog dengan para pengungsi. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan proses rehabilitasi pascabencana, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190748//listrik_di_bencana_sumatera-6sph_large.jpg
10 Ribu Lokasi Masih Gelap, Prabowo Targetkan Listrik Masuk Desa Tuntas 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190747//tkd-PcW1_large.jpg
Kemenkeu Siapkan TKD Rp43,8 Triliun Tanpa Syarat untuk Wilayah Bencana pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190735//bencana_di_sumatera-XPgh_large.jpg
Kemenkeu Aktifkan Stimulus Fiskal Masif untuk Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190731//megawati_galang_donasi_untuk_korban_bencana_sumatera-z8f7_large.jpg
Donasi Korban Bencana Sumatera, Megawati Perintahkan Pramono Sumbang Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190717//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-Exqd_large.jpg
170 Personel Terdampak Bencana Sumatera, Begini Pesan Kapolri kepada Anggota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190715//bencana_sumatera-SAER_large.jpeg
Korban Bencana Sumatera-Aceh Tembus 1.068 Jiwa dan 190 Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement