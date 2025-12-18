170 Personel Terdampak Bencana Sumatera, Begini Pesan Kapolri kepada Anggota

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, institusinya tidak akan meninggalkan jajarannya yang menjadi korban bencana alam di Sumatera dan Aceh.

"Polri tidak akan pernah meninggalkan anggotanya," kata Sigit saat menyerahkan bantuan kemanusiaan di Polsek Koto Tengah, Kota Padang, Kamis (18/12/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Sigit menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada anggota Polri yang terdampak bencana alam.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 170 personel Polri terdampak bencana alam di wilayah tersebut. Mereka terdiri atas 61 personel Polda Sumbar, 106 personel Polresta Padang, dan 3 personel Polsek Koto Tengah.