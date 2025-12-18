Prabowo Cek Jembatan Bailey di Padang Pariaman, Rampung Dibangun dalam Sepekan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (18/12/2025) siang. Ia mengecek Jembatan Padang Mantuang (jembatan bailey) yang telah dibangun usai bencana banjir dan longsor pada akhir November lalu.

1. Prabowo Tinjau Jembatan Bailey

Kehadiran Prabowo di lokasi jembatan disambut antusiasme warga. Saat tiba, ia langsung menyapa dan bersalaman dengan warga. Pada kesempatan itu, Prabowo didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta tim dari BPBD, Polri, dan TNI AD.

Ia kemudian melihat papan data Jembatan Padang Mantuang yang dipasang di dekat jembatan. Menurut keterangan pada papan, jembatan bailey itu dibangun personel TNI AD beserta masyarakat pada 10-17 Desember 2025. Pada papan itu juga terdapat foto yang menunjukkan keadaan sebelum perbaikan jembatan, selama perbaikan, dan sesudah perbaikan.

Prabowo lalu meninjau ketahanan di atas jembatan itu dan berbincang dengan warga di atas jembatan.

Hari ini, Prabowo bertolak lagi ke Sumatera Barat untuk meninjau penanganan pascabencana. Ini sesuai dengan komitmennya untuk setidaknya seminggu sekali melihat situasi pascabencana di wilayah Sumatera.

Saat meninjau posko pengungsian SD 05 Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam, Prabowo secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Basarnas, TNI, Polri, serta kementerian/lembaga terkait atas kerja keras dalam menangani bencana di wilayah Sumatera. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu di posko pengungsian yang tetap menyambutnya dengan baik meskipun dalam situasi yang tak ideal.

"Saya lihat banyak sekali yang turun bahu-membahu, dan saya terima kasih, saya lihat ibu-ibu dalam keadaan susah masih bisa menyambut saya dengan baik. Anak-anaknya juga tetap gembira. Terima kasih semua pihak yang telah bekerja keras," ucapnya.

Selain itu, Prabowo menegaskan pembangunan hunian sementara (huntara) telah mulai berjalan dan ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan. Ia berharap masyarakat tidak perlu berlama-lama tinggal di tenda pengungsian.