INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Sumbar Usai Bencana

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |17:51 WIB
Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Sumbar Usai Bencana
Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Sumbar Usai Bencana (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau progres pembangunan jalan terdampak bencana di Jalan Lembah Anai Ruas Padang Panjang-Sicincin, segmen KM 61+600-67+40, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Kamis (18/12/2025).

1. Tinjau Perbaikan Jalan

Peninjauan ini untuk memastikan percepatan pemulihan infrastruktur vital yang terdampak banjir dan longsor di kawasan tersebut.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo menerima penjelasan dari jajaran Kementerian Pekerjaan Umum mengenai kondisi terkini jalan, serta langkah-langkah teknis penanganan yang tengah dilakukan. Kepala Negara mendapatkan paparan terkait pembersihan material sisa banjir, rehabilitasi badan jalan, pengurukan, serta penataan lereng di titik-titik rawan.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden melihat aktivitas alat berat yang sedang bekerja membersihkan sisa-sisa banjir dan memperbaiki struktur jalan. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan akses transportasi dan menjamin keamanan pengguna jalan.

Presiden Prabowo juga turun langsung ke area pekerjaan untuk menyapa para pekerja di lapangan. Presiden berbincang singkat dengan para operator alat berat dan petugas teknis, sekaligus menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menangani rehabilitasi jalan di tengah kondisi pascabencana.

Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak cepat, terkoordinasi, dan responsif dalam menangani dampak bencana, khususnya pada infrastruktur strategis yang menjadi urat nadi mobilitas dan perekonomian masyarakat di Sumatra Barat.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
