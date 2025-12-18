Prabowo Pastikan Hunian Warga Terdampak Bencana Dibangun Layak dan Berkualitas

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, bahwa pemerintah akan segera membangun hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Ia juga meyakinkan bahwa seluruh hunian tersebut akan dibangun dengan kualitas yang baik serta memiliki luas bangunan yang layak.

"Segera kita akan bangun hunian tetap. Kualitasnya cukup, lumayan besar, 70 meter persegi," jelas Prabowo di hadapan masyarakat Agam saat berkunjung ke Posko Pengungsi SD 05 Kayu Pasak, Agam, Kamis (18/12/2025).

Prabowo melanjutkan, pembangunan hunian tetap tersebut merupakan kelanjutan dari tahapan pemulihan pascabencana setelah pemerintah merampungkan pembangunan hunian sementara bagi para pengungsi di Agam. Saat ini, menurutnya, hunian sementara tersebut tengah dibangun sehingga masyarakat diharapkan dapat segera menempatinya dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan akan membangun 525 hunian sementara di 16 kecamatan yang terdampak bencana di Kabupaten Agam. Adapun 133 di antaranya akan didirikan di lapangan sepak bola dekat dengan Posko Pengungsi SD 05 Kayu Pasak.