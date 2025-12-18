Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Makan Nasi Goreng dan Telur Ceplok di Dapur Pengungsi Agam, Begini Reaksinya

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |10:36 WIB
Momen Prabowo Makan Nasi Goreng dan Telur Ceplok di Dapur Pengungsi Agam, Begini Reaksinya
Momen Presiden Prabowo Subianto makan nasi goreng telur ceplok di dapur pengungsi Agam (Foto: Dok/Binti M)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri meninjau dapur umum pengungsi saat berkunjung ke lokasi terdampak bencana di Posko Pengungsi SD 05 Kayu Pasak Palembayan, Agam, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (18/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo turut mencicipi menu makanan yang disiapkan untuk para pengungsi. Presiden Prabowo terlihat menikmati seporsi nasi goreng lengkap dengan telur ceplok yang menjadi menu dapur umum hari itu. 

Sambil berbincang dengan petugas dapur, Prabowo sempat melontarkan candaan. “Ini nasi goreng karena saya yang datang ya?” kata Prabowo kepada petugas dapur umum.

Prabowo tampak menyantap makanan tersebut dengan lahap. Ia pun mengaku belum sempat sarapan sebelum tiba di lokasi pengungsian. “Enak. Kau tahu saya belum makan pagi. Telur ceplok,” ujarnya.

Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Kunjungan ke dapur umum ini menjadi bagian dari rangkaian peninjauan Presiden terhadap penanganan pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

“Bagus, terima kasih ya,” pungkas Prabowo.

(Arief Setyadi )

      
