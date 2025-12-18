Mengharukan, Prabowo Tinjau Posko Pengungsi di Agam Disambut Lagu Indonesia Raya

AGAM – Presiden Prabowo Subianto meninjau Posko Pengungsi SD 05 Kayu Pasak Palembayan, Agam, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (18/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi para pengungsi serta penanganan pascabencana berjalan dengan baik.

Tampak Presiden Prabowo yang mengenakan baju safari dengan topi biru itu didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya.

Suasana haru mewarnai kunjungan tersebut ketika warga pengungsi menyambut Presiden Prabowo dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu tersebut dinyanyikan bersama para warga terdampak bencana sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan harapan kepada pemerintah.

Presiden Prabowo langsung menghampiri dan menyalami masyarakat yang menunggunya sejak pagi. Tidak lupa, ia juga menyapa anak-anak terdampak bencana. Bahkan, ia sempat berbicara secara langsung dengan salah seorang anak.



“Umurnya berapa? Delapan. Belajar yang baik ya,” kata Prabowo saat menyapa salah seorang anak pengungsi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga berdialog dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto untuk melihat secara langsung rencana pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

Kunjungan Presiden Prabowo ini menjadi wujud perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam serta komitmen untuk memastikan pemulihan berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

(Arief Setyadi )