Prabowo: Kita Harus Percepat Pembangunan Papua

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan di Papua harus dipercepat. Penegasan ini diungkapkan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada bupati/wali kota, gubernur, 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

"Kita berkumpul bersama dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dari Papua sore hari ini membahas percepatan pembangunan ekonomi khusus Papua," kata Prabowo mengawali sambutannya.

Menurut Prabowo, pembangunan Papua harus dipercepat di semua sektor. Ia menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam membangun dan mentransformasi sebuah bangsa.

"Khusus untuk Papua kita harus percepat pembangunan Papua, di semua bidang. Bahwa dasar kemampuan semua bangsa adalah untuk menjamin makanan untuk rakyatnya. Pangan menjadi dasar dari transformasi bangsa kita," kata Prabowo.

Prabowo juga mengajak seluruh pihak untuk mendoakan masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.