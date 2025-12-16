Prabowo Tak Pandang Bulu Copot Pejabat Tak Becus

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat daerah yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Penegasan itu disampaikan saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Papua di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menurut Prabowo, setiap kepala daerah harus mampu bekerja untuk kepentingan rakyat dan pembangunan nasional. Pemerintah pusat, kata dia, terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap penyimpangan yang terjadi.

"Karena itu pemerintah pusat bekerja keras, kita terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum, mengusut segala penyelewengan," kata Prabowo.

Ia menegaskan tidak akan ragu mencopot kepala daerah maupun pejabat yang tidak bekerja dengan baik, terlebih jika melanggar hukum.

"Dan kita tak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat yang tidak mampu, tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih partai mana, asal usul, ras mana, suku mana," kata dia.

"Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilakan untuk berhenti," pungkasnya.

(Arief Setyadi )