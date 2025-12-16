Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS

JAKARTA — Muhammad Viliyo (11) masih terbaring di ruang intensif (ICU) RSUD Koja, Jakarta Utara, saat Presiden Prabowo Subianto menjenguknya, Selasa (16/12/2025) siang. Viliyo adalah korban peristiwa kecelakaan kendaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SDN Kalibaru 01 pada Kamis pekan lalu.

Siti Khadizah, ibu Viliyo, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prabowo di RS untuk melihat kondisi anaknya.

“Alhamdulillah, terima kasih banyak. Presiden berdoa semoga Viliyo cepat pulih kembali, bisa sehat dan bersekolah lagi,” tuturnya.

Khadizah bersyukur kondisi Viliyo terus membaik sejak peristiwa nahas terjadi. Menurutnya, Viliyo sudah mengalami perkembangan komunikasi yang cukup pesat.

“Alhamdulillah sudah banyak perkembangan berkomunikasi. Dia berbicaranya masih diganjel, belum terlalu terbuka karena mulutnya belum boleh makan yang lunak,” cerita Khadijah.

Kecelakaan terjadi akibat keteledoran sopir yang membawa kendaraan SPPG tersebut. Dari rekaman CCTV sekolah, tampak mobil menabrak pagar dan guru serta siswa yang berkumpul di lapangan.

(Arief Setyadi )