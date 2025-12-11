Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |17:30 WIB
Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Sopir mobil MBG tabrak puluhan siswa SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan, pengemudi mobil pengantar Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara bukan sopir utama. Sopir yang mengendarai mobil tersebut merupakan sopir cadangan, berinisial AI.

Sopir cadangan digunakan lantaran sopir utama tengah sakit. Keputusan penggunaan sopir cadangan merupakan kebijakan dari Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

“Namun dalam dua hari ini, sopir utamanya sakit sehingga KSPPG memutuskan untuk ada sopir cadangan. Setelah kami cek, alhamdulillah sopirnya memiliki SIM, mungkin hanya kurang pengalaman,” kata Dadan di RSUD Koja, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Dadan menyampaikan penyebab kejadian ini masih didalami. Ia menuturkan, mobil pengantar MBG biasanya tiba lebih awal, yang ditandai dengan pagar sekolah sudah ditutup.

“Kami masih dalami penyebab kejadiannya, karena seharusnya ketika pintu ditutup itu biasanya parkir di depan. Dan biasanya juga mobil itu datang lebih awal dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak sudah berbaris dan pintu ditutup, untuk yang biasa itu parkir di depan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189258/polda_metro_jaya-DdCz_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru, Kapolda: Tidak Ada Korban Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189191/viral-Szbd_large.jpg
Saksi Mata Ungkap Detik-Detik Mobil MBG Tabrak Gerbang Sekolah hingga Lindas Puluhan Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189187/viral-RE2A_large.jpg
Kapolda Metro Geram Minta Polisi Usut Tuntas Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189179/mbg-KiGI_large.jpg
Tragedi Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa, Orangtua Korban Berbondong-bondong ke RSUD Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189158/mbg-hX8O_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru, 19 Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189148/mobil_mbg_tabrak_siswa_sdn_01_kalibaru-LjFH_large.jpg
Kronologi Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement