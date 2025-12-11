Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan, pengemudi mobil pengantar Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara bukan sopir utama. Sopir yang mengendarai mobil tersebut merupakan sopir cadangan, berinisial AI.

Sopir cadangan digunakan lantaran sopir utama tengah sakit. Keputusan penggunaan sopir cadangan merupakan kebijakan dari Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

“Namun dalam dua hari ini, sopir utamanya sakit sehingga KSPPG memutuskan untuk ada sopir cadangan. Setelah kami cek, alhamdulillah sopirnya memiliki SIM, mungkin hanya kurang pengalaman,” kata Dadan di RSUD Koja, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Dadan menyampaikan penyebab kejadian ini masih didalami. Ia menuturkan, mobil pengantar MBG biasanya tiba lebih awal, yang ditandai dengan pagar sekolah sudah ditutup.

“Kami masih dalami penyebab kejadiannya, karena seharusnya ketika pintu ditutup itu biasanya parkir di depan. Dan biasanya juga mobil itu datang lebih awal dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak sudah berbaris dan pintu ditutup, untuk yang biasa itu parkir di depan,” sambungnya.