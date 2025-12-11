Saksi Mata Ungkap Detik-Detik Mobil MBG Tabrak Gerbang Sekolah hingga Lindas Puluhan Siswa

JAKARTA - Seorang pedagang, Bita mengungkapkan detik-detik mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak puluhan pelajar SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025). Peristiwa terjadi ketika seluruh siswa sedangkan melaksanakan kegiatan literasi di lapangan sekolah.

Bita mengatakan, biasanya mobil MBG itu ketika tiba langsung memarkirkan kendaraannya di depan gerbang sekolah. Namun pagi itu sang sopir justru melintasi sekolah lebih dulu sebelum akhirnya memutar balik.

Sesaat setelah memutar balik itulah, mobil langsung menabrak gerbang sekolah yang telah tertutup rapat. Gerbang ditutup karena adanya kegiatan literasi di lapangan.

"Mobil itu dari sana lurus biasa kan berhenti di situ (depan gerbang) itu lurus mungkin parkir. Abis dari sono pelan begitu belok (ke gerbang sekolah) ngegas kenceng jadi nabrak pintu yang tertutup," ujar Bita kepada wartawan.

Namun yang membuat terkejut, pintu gerbang yang ditabrak ternyata tidak memberhentikan mobil MBG. Kendaraan justru terus melaju hingga menabrak dan melindas siswa.

"Gerbangnya roboh, jatuh semua dari (gerbang) yang kecil sama yang lebar jatoh semua di tabrak," ucapnya.