Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragedi Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa, Orangtua Korban Berbondong-bondong ke RSUD Cilincing

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |12:13 WIB
Tragedi Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa, Orangtua Korban Berbondong-bondong ke RSUD Cilincing
Orangtua Korban Berbondong-bondong ke RSUD Cilincing/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah orangtua mendatangi RSUD Cilincing, Jakarta Utara untuk menjemput  siswa SD 01 Cilincing, Jakarta Utara yang menjadi korban tabrakan maut oleh mobil MBG, Kamis (11/12/2025).

Pantauan Okezone di lokasi, sebagian murid telah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Sementara, sebagian masih menjalani perawatan.

Mereka mengungkapkan kondisi korban yang saat ini masih dalam pemeriksaan dokter. Sebanyak 19 siswa dan 1 orang guru menjadi korban.

“Dikasih tahu sama tetangga katanya SD 01 Cilincing mobil MBG nabrak murid-murid,” ujar Asri salah satu keluarga korban.

Asri mengatakan,  keponakannya jadi korban tabrakan tersebut dan kini dirawat di RS. Namun dia masih belum mengetahui bagaimana kondisi terkini setelah insiden tersebut. “Belum tahu, masih ditanganin,” katanya.

Menurutnya,  siswa SDN 01 Cilincing Jakarta Utara memang terbiasa melakukan baris berbaris setiap pagi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189158/mbg-hX8O_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru, 19 Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189148/mobil_mbg_tabrak_siswa_sdn_01_kalibaru-LjFH_large.jpg
Kronologi Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189142/tangkap-Nkdv_large.jpg
Polisi Tangkap Sopir Mobil MBG yang Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189140/kecelakaan_lalu_lintas-rVAn_large.jpg
Breaking News! Mobil Pengangkut MBG Tabrak Sejumlah Siswa di SDN Kalibaru 01 Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188755/bus_transjakarta-4vKs_large.jpg
VP Sekretaris SKK Migas Tewas Tabrak Bus saat Bersepeda, Ini Kata Transjakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188724/kecelakaan-4KAl_large.jpg
Breaking News! VP Sekretaris SKK Migas Tewas Usai Tabrak TransJakarta di Sudirman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement