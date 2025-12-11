Tragedi Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa, Orangtua Korban Berbondong-bondong ke RSUD Cilincing

JAKARTA - Sejumlah orangtua mendatangi RSUD Cilincing, Jakarta Utara untuk menjemput siswa SD 01 Cilincing, Jakarta Utara yang menjadi korban tabrakan maut oleh mobil MBG, Kamis (11/12/2025).

Pantauan Okezone di lokasi, sebagian murid telah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Sementara, sebagian masih menjalani perawatan.

Mereka mengungkapkan kondisi korban yang saat ini masih dalam pemeriksaan dokter. Sebanyak 19 siswa dan 1 orang guru menjadi korban.

“Dikasih tahu sama tetangga katanya SD 01 Cilincing mobil MBG nabrak murid-murid,” ujar Asri salah satu keluarga korban.

Asri mengatakan, keponakannya jadi korban tabrakan tersebut dan kini dirawat di RS. Namun dia masih belum mengetahui bagaimana kondisi terkini setelah insiden tersebut. “Belum tahu, masih ditanganin,” katanya.

Menurutnya, siswa SDN 01 Cilincing Jakarta Utara memang terbiasa melakukan baris berbaris setiap pagi.