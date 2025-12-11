Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir MBG Tabrak Puluhan Siswa SD karena Salah Injak Pedal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |14:16 WIB
Sopir MBG Tabrak Puluhan Siswa SD karena Salah Injak Pedal
Sopir MBG Tabrak Puluhan Siswa SD karena Salah Injak Pedal/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengusut kasus mobil makan bergizi gratis (MBG), yang menabrak siswa dan guru di  SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan pengakuan sopir, ia mengaku salah menginjak pedal mobil gas saat mau ngerem.

“Jadi keterangan dari si sopir, itu kan sekolahnya di atas, tanjakan, nah kebetulan dia memang mau mengantarkan makanan itu ke sekolah, ini keterangan sementara ya, bukan pasti ya, sementara,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

“Dia mau naik ke atas itu, mau ngerem, katanya rem-nya ngga pakem kan, karena takut mau nabrak, dia injek yang dalem, nah kirain itu (yang diinjek rem), ternyata gas,“ lanjutnya.

Meski begitu, Bobi belum berbicara banyak terkait hal tersebut. Ia menambahkan, saat ini pemeriksaan terhadap sopir dan kernet mobil MBG tersebut masih dilakukan.

“Iya, itu untuk sementara ya, tapi kita belum bisa ini, masih olah TKP dulu,” ujar AKP Bobi Subasri.

Sebelumnya, berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Okezone, terlihat awalnya puluhan siswa tengah duduk di lapangan sekolah. Dalam rekaman CCTV itu para siswa berada di lapangan pada pukul 07.39 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189209//sopir_mobil_mbg-mxMF_large.jpg
Kepala BGN: Sopir Mobil MBG yang Tabrak Siswa SDN Kalibaru 01 Bukan Sopir Tetap 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189203//kepala_bgn-h0fg_large.jpg
Soal Mobil MBG Tabrak di SDN Kalibaru 01, Kepala BGN: Ini Musibah Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189198//viral-Fz18_large.jpg
Pramono: Pengemudi Mobil MBG Penabrak Siswa SD Ternyata Sopir Pengganti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189191//viral-Szbd_large.jpg
Saksi Mata Ungkap Detik-Detik Mobil MBG Tabrak Gerbang Sekolah hingga Lindas Puluhan Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189187//viral-RE2A_large.jpg
Kapolda Metro Geram Minta Polisi Usut Tuntas Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189181//nanik_deyang-dZtH_large.jpg
BGN Buka Suara soal Mobil MBG yang Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement