Sopir MBG Tabrak Puluhan Siswa SD karena Salah Injak Pedal

JAKARTA - Polisi mengusut kasus mobil makan bergizi gratis (MBG), yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan pengakuan sopir, ia mengaku salah menginjak pedal mobil gas saat mau ngerem.

“Jadi keterangan dari si sopir, itu kan sekolahnya di atas, tanjakan, nah kebetulan dia memang mau mengantarkan makanan itu ke sekolah, ini keterangan sementara ya, bukan pasti ya, sementara,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

“Dia mau naik ke atas itu, mau ngerem, katanya rem-nya ngga pakem kan, karena takut mau nabrak, dia injek yang dalem, nah kirain itu (yang diinjek rem), ternyata gas,“ lanjutnya.

Meski begitu, Bobi belum berbicara banyak terkait hal tersebut. Ia menambahkan, saat ini pemeriksaan terhadap sopir dan kernet mobil MBG tersebut masih dilakukan.

“Iya, itu untuk sementara ya, tapi kita belum bisa ini, masih olah TKP dulu,” ujar AKP Bobi Subasri.

Sebelumnya, berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Okezone, terlihat awalnya puluhan siswa tengah duduk di lapangan sekolah. Dalam rekaman CCTV itu para siswa berada di lapangan pada pukul 07.39 WIB.