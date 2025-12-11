Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru, Kapolda: Tidak Ada Korban Tewas

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memastikan tidak ada korban meninggal dalam insiden mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak pelajar SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) pagi. Seluruh korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

“Ya kalau meninggal dunia tidak ada, kita doakan tidak ada, kita doakan semuanya cepat sehat,” ujar Kapolda saat meninjau SDN 01 Kalibaru, Kamis.

Ia menyampaikan seluruh korban dibawa ke RS Koja dan Cilincing. Tak hanya siswa, seorang guru juga mengalami luka akibat peristiwa ini.

“Kita sampaikan juga bahwa untuk korban saat ini berjumlah 20 orang, yang mana ada 1 orang guru dan 19 siswa yang sudah dibawa ke Koja dan Cilincing. Di RS Koja berjumlah sekitar 5 orang, 1 guru dan 4 siswa, dan untuk 15 siswa lainnya di RS Cilincing,” ujarnya.

Pihaknya kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa tersebut murni kecelakaan atau akibat kelalaian. Ia menambahkan sopir kendaraan MBG tersebut kini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut.