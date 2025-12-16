Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Jenguk Siswa dan Guru yang Ditabrak Mobil MBG di RS Koja

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |15:52 WIB
Prabowo Jenguk Siswa dan Guru yang Ditabrak Mobil MBG di RS Koja
Prabowo Jenguk Siswa dan Guru yang Ditabrak Mobil MBG di RS Koja (Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban yang ditabrak mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rumah Sakit (RS) Koja, Jakarta Utara, Selasa (16/12/2025). Dalam insiden ini, sebanyak 22 orang siswa dan guru SDN 01 Kalibaru Cilincing menjadi korban.

1. Prabowo Jenguk Korban Mobil MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga ikut mendampingi Presiden Prabowo. Dia menyebut  Presiden Prabowo menjenguk korban yang masih dirawat di RS Koja hari ini pukul 12.20 WIB.

"Iya betul tadi 12.20 WIB," ungkap Dadan saat dikonfirmasi awak media.

Ia mengatakan, Presiden Prabowo menengok tiga pasien yang dirawat. "Menengok 3 pasien yang masih di rawat sekalian berkomunikasi dengan ketiganya. Beliau terkesan dengan rumah sakit dan pelayanannya."

"Presiden memberikan empati dan perhatian," ujarnya.

Selain itu, kata Dadan, Presiden Prabowo menanyakan nama dua siswa dan satu guru yang tengah dirawat, serta kondisi, dan makanan kesukaan. 

"Untuk Pak Guru Maryono menyampaikan terima kasih atas dedikasinya. Untuk kedua siswa, Presiden memberi pesan untuk rajin belajar," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
