Prabowo Naik Heli Tinjau Pengungsi dan Pembangunan Huntara di Agam

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi lokasi terdampak bencana di Posko Pengungsi yang berlokasi di SD Negeri 05 Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada Kamis (18/12/2025). Kepala Negara turut meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.

Di Agam, Kepala Negara mendarat di helipad Lapangan Sepak Bola Ipensi Ngungun. Dari helipad, Prabowo langsung meninjau lokasi pembangunan huntara. Pemerintah merencanakan pembangunan sebanyak 100 unit Huntara sebagai solusi sementara bagi para pengungsi sebelum proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen dilakukan.

"Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun. Bisa selesai hunian sementara? Sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Saya lihat cukup bagus kualitasnya," ujar Prabowo.

Prabowo juga meninjau langsung kondisi para pengungsi terdampak bencana sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Ia langsung menuju posko pengungsian yang saat ini menampung sebanyak 271 jiwa dari 85 kepala keluarga.