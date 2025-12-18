Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jalan Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Terhubung, Perlancar Distribusi Bantuan Bencana

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |08:18 WIB
Jalan Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Terhubung, Perlancar Distribusi Bantuan Bencana
Jalan Aceh Utara-Bener Meriah kembali terhubung (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan akses Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah kini telah kembali dapat dilintasi kendaraan roda empat.

Informasi tersebut disampaikan Seskab Teddy melalui akun media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

“Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah kini telah kembali dapat dilintasi kendaraan roda empat,” ujar Seskab Teddy, Kamis (18/12/2025).

Ia menyebutkan jalur tersebut sebelumnya sempat terputus akibat bencana, sehingga menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan logistik di wilayah tersebut.

“Sebelumnya, akses ini sempat terputus akibat bencana dan menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik,” kata Seskab Teddy.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
