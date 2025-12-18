Jalan Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Terhubung, Perlancar Distribusi Bantuan Bencana

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan akses Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah kini telah kembali dapat dilintasi kendaraan roda empat.

Informasi tersebut disampaikan Seskab Teddy melalui akun media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

“Jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah kini telah kembali dapat dilintasi kendaraan roda empat,” ujar Seskab Teddy, Kamis (18/12/2025).

Ia menyebutkan jalur tersebut sebelumnya sempat terputus akibat bencana, sehingga menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan logistik di wilayah tersebut.

“Sebelumnya, akses ini sempat terputus akibat bencana dan menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik,” kata Seskab Teddy.