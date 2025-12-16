Pj Ketum PBNU Salurkan Bantuan Rp2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

JAKARTA - Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa, menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp2 miliar untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Dari total nilai bantuan Rp2 miliar tersebut, sebesar Rp1 miliar disalurkan ke daerah Aceh yang terdampak paling parah.

Sementara sisanya, Rp1 miliar dibagi untuk dua provinsi yakni Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bantuan itu merupakan hasil penggalangan dana saat Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025.

"Alhamdulillah, terkumpul dana sebesar Rp2 miliar. Dari jumlah itu, Rp1 miliar kami salurkan untuk Aceh karena kami melihat kondisi Aceh paling berat. Sisanya masing-masing Rp500 juta untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ditambah bantuan sembako," kata Kiai Zulfa melalui keterangan tertulisnya, Selasa (16/12/2025).

Kiai Zulfa menyerahkan langsung uang tunai sebesar Rp1 miliar serta 3.000 paket sembako untuk korban bencana di Aceh. Bantuan tersebut disalurkan melalui PWNU Aceh pada Selasa di Pesantren Dayah Ummul Ayman, Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Bantuan tersebut langsung diterima oleh Ketua PWNU Aceh, Tengku Faisal M. Ali, bersama Rais Syuriah PWNU Aceh, Tengku Wales Nuruzzahri Yahya. Dalam kesempatan ini, PBNU juga mengajak warga Nahdliyin untuk berpartisipasi membantu korban bencana di Sumatra dan Aceh.