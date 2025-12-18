Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bendera Putih Berkibar di Aceh, Simbol Duka dan Harapan di Tengah Bencana

Jamal Pangwa , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |06:43 WIB
Bendera Putih Berkibar di Aceh, Simbol Duka dan Harapan di Tengah Bencana
Bendera putih berkibar di Aceh (Foto: Jamalpangwa/Okezone)
A
A
A

ACEH – Situasi pascabencana banjir bandang dan longsor di Aceh menyisakan pilu. Kondisi yang belum sepenuhnya pulih membuat warga mengibarkan bendera putih sebagai simbol duka dan harapan.

Bendera putih tampak berkibar di sejumlah wilayah, seperti di Kecamatan Bandar Dua, Ulee Glee, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Bendera putih terpasang di berbagai titik sepanjang jalan nasional menuju kawasan Pasar Bandar Dua.

Di antaranya diikat di pagar musala, pagar kantor camat, serta beberapa fasilitas umum lainnya sehingga mudah terlihat oleh warga dan pengguna jalan. Kain putih yang dikibarkan ini memiliki beragam makna. Sebagian warga menilai sebagai tanda duka, simbol kesedihan atas korban jiwa dan kerugian besar yang dialami masyarakat.

Namun, ada pula yang menafsirkan sebagai isyarat permintaan pertolongan, harapan agar bantuan dan perhatian segera datang ke wilayah terdampak bencana. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai maksud pemasangan bendera putih tersebut.

Meski bagi sebagian warga, kain putih ini menjadi simbol keprihatinan, duka, dan harapan di tengah cobaan besar yang dialami masyarakat Aceh.

