Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pulihkan Aceh Pascabencana, Pj Ketum PBNU Serahkan Rp1 Miliar dan Sembako Bantu Warga

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |21:19 WIB
Pulihkan Aceh Pascabencana, Pj Ketum PBNU Serahkan Rp1 Miliar dan Sembako Bantu Warga
Penyerahan bantuan untuk korban bencana di Aceh dari PBNU (Foto: Dok)
A
A
A

ACEH – Proses pemulihan pascabencana terus dilakukan di Sumatera, termasuk Aceh. Bantuan terus mengalir ke bumi Serambi Makkah, bukan hanya dari pemerintah pusat namun juga dari berbagai kalangan untuk bersama bahu-membahu.

Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan duka cita atas musibah yang menimpa masyarakat Aceh. Ia berharap bantuan yang diberikan bisa meringankan beban para korban.

“Atas nama PBNU, kami turut berduka. Semoga bantuan ini, meski tidak seberapa, bisa membantu meringankan saudara-saudara kita di Aceh,” ujarnya lewat siaran pers, Selasa (16/12/2025).

KH Zulfa pun ikut menyalurkan bantuan berupa uang tunai Rp1 miliar serta 3.000 paket sembako lewat PWNU Aceh. Bantuan diterima langsung oleh Ketua PWNU Aceh, Tengku Faisal M Ali, bersama Rais Syuriah PWNU Aceh, Tengku H. Wales Nuruzahri Yahya.

Penyerahan bantuan itu berlangsung di Pesantren Dayah Ummul Ayman, Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh, Selasa. Bantuan yang diberikan, kata KH Zulfa, hasil penggalangan dana yang dilakukan PBNU saat Rapat Pleno pada 9 Desember 2025. PBNU mengajak para sahabat NU untuk berpartisipasi membantu korban bencana di Sumatera.

“Alhamdulillah, terkumpul dana sebesar Rp2 miliar. Dari jumlah itu, Rp1 miliar kami salurkan untuk Aceh karena kami melihat kondisi Aceh paling berat. Sisanya masing-masing Rp500 juta untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, ditambah bantuan sembako,” katanya. 

Bantuan ini wujud ikhtiar dan kepedulian terhadap masyarakat Aceh secara umum maupun warga nahdliyin. Adapun bantuan disalurkan lewat PWNU Aceh, karena mereka dianggap paling memahami kondisi di lapangan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190298/rumah_rusak_akibat_bencana_di_sumatera-x1sH_large.jpg
Hampir 150 Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana Sumatera, Huntara dan Huntap Segera Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190272/bnpb-oVjN_large.jpg
Korban Meninggal Akibat Bencana Sumatera Bertambah Jadi 1.053 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190111/polri-dtao_large.jpg
Soal Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera, Kapolri: Satu Korporasi Naik Penyidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189926/prabowo_kumpulkan_sejumlah_menteri_di_hambalang-o6b5_large.jpg
Seskab Teddy : Presiden Prabowo Tancap Gas Tangani Bencana dan Jaga Stabilitas Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189899/hunian_sementara_disiapkan_untuk_warga_terdampak_bencana_di_padang-hAcw_large.jpg
80 Unit Hunian Sementara Disiapkan untuk Warga Terdampak Bencana di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189659/banjir_di_aceh-Zfgq_large.jpg
DPR Dorong Pemulihan Listrik di Aceh Pascabencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement