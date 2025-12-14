Pj Ketum PBNU KH Zulfa Sebut Pentingnya Ketertiban Organisasi

JAKARTA — Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa, menyebut pentingnya untuk menjaga ketertiban organisas. Di sisi lain, ia juga mengajak seluruh pengurus NU untuk menguatkan peran pelayanan kepada umat.

1. Jaga Persatuan dan Ketertiban

Ia mengungkapkan hal ini saat silaturahmi dengan jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, badan otonom (banom), lembaga-lembaga NU, serta para Rais dan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

Silaturahmi berlangsung di Gedung PWNU Jawa Barat dihadiri perwakilan 27 PCNU se-Jabar.

Dalam sambutannya, Zulfa menegaskan, silaturahmi kali ini merupakan bagian dari ikhtiar menjaga persatuan dan ketertiban jam’iyyah NU di tengah dinamika yang berkembang.

“Silaturahmi ini penting untuk merawat kebersamaan, menjaga ketertiban organisasi, dan memastikan NU tetap berjalan sesuai khittahnya sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah,” ujarnya, melalui keterangan tertulis.