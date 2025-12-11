Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rapat Pleno PBNU Batal Digelar Hari ini, Gus Yahya: Rais Aam Tidak Hadir

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |19:25 WIB
Rapat Pleno PBNU Batal Digelar Hari ini, Gus Yahya: Rais Aam Tidak Hadir
Gus Yahya (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dijadwalkan pada hari ini, Kamis (11/12/2025) di kantor PBNU, Jakarta Pusat, batal dilaksanakan. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya, menyampaikan sedianya rapat sudah dimulai sejak siang tadi dan telah dihadiri 78 orang.

"Tetapi kemudian, setelah kita tunggu, ternyata Rais Aam, KH Miftachul Achyar tidak hadir bersama kita. Nah, oleh karena itu, maka tidak mungkin digelar pleno," kata Gus Yahya dalam konferensi persnya di kantor PBNU.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan, rapat pleno yang menghadirkan mustasyar, syuriyah, a'wan, tanfidziyah hingga ketua umum pimpinan pusat badan otonom NU harus dipimpin Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

"Nah, karena pada kesempatan hari ini, Rais Aam tidak hadir bersama-sama dengan kita, maka tidak mungkin untuk meneruskan forum ini sebagai rapat pleno," ujarnya.

"Dan kesepakatan dari forum adalah mengubah status pertemuan ini menjadi rapat koordinasi dengan fokus utama pada masalah penanggulangan bencana, dampak bencana alam yang terjadi di berbagai daerah," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189061/pbnu-sOAq_large.jpg
Kubu Gus Yahya Gelar Rapat Pleno Besok, Bahas Polemik Pj Ketum PBNU?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188876/nasaruddin_umar_hadiri_pleno_pbnu-NuA0_large.jpg
Disambut Gus Ipul, Nasaruddin Umar Hadiri Pleno PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188867/rapat_pleno_pbnu-ZFgk_large.jpg
KH Miftachul Akhyar Pimpin Pleno PBNU, Khofifah hingga Gus Ipul Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188859/pbnu_gelar_rapat_pleno-1CUD_large.jpg
PBNU Rapat Pleno Tunjuk Pengganti Gus Yahya, Diawali Doa untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188690/pbnu-LgBe_large.jpg
Hari Ini Syuriyah PBNU Gelar Rapat Pleno Tunjuk Pj Ketum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188689/pbnu-lkxA_large.jpg
20 Lembaga dan Banom PBNU Serukan Kepatuhan Organisasi dan jaga Keutuhan Jam’iyah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement