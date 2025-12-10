Kubu Gus Yahya Gelar Rapat Pleno Besok, Bahas Polemik Pj Ketum PBNU?

JAKARTA — Pengurus PBNU kubu Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya akan menggelar rapat pleno pada Kamis 11 Desember 2025 besok. Diketahui, pleno digelar usai adanya penunjukan Pj Ketua Umum (Ketum) PBNU Zulfa Mustofa. Namun, menurut Gus Yahya, pleno akan membahas evaluasi program hingga penanggulangan bencana.

"Kita bicara besok, pleno akan kita gelar untuk bicara tentang program-program yang akan menjadi tugas-tugas kita, termasuk juga mengevaluasi sejumlah program yang sekarang berjalan," ucap Gus Yahya usai menghadiri audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

"Dan juga ada khusus nanti yang terkait dengan konsolidasi untuk penanggulangan atau kontribusi NU dalam penanggulangan dampak bencana yang sekarang sedang berlangsung," sambungnya.

Gus Yahya menekankan rapat pleno memang agenda rutin yang dilakukan setiap enam bulan sekali. "Rutin enam bulanan," imbuh Gus Yahya.

Dalam pleno nanti, pihaknya juga tidak akan membahas lebih jauh mengenai hasil keputusan rapat pleno yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU.

"Ya tidak akan kita bahas panjang-panjang juga ya, karena sebetulnya secara aturan ya tidak bisa dianggap ada, karena memang pertama itu dinyatakan sebagai kelanjutan dari sesuatu yang tidak konstitusional, yang tidak sah," imbuhnya.

"Makanya dia menjadi tidak sah dan juga prosedur serta mekanismenya juga tidak sesuai dengan tatanan yang ada," ujarnya.

(Arief Setyadi )