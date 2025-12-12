Tancap Gas Hari Pertama Bertugas, Pj Ketum PBNU Kiyai Zulfa: NU Sudah Normal Kembali

JAKARTA – Pejabat Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa, langsung bergerak cepat di hari pertama menjalankan tugas. Ia menggelar konsolidasi nasional bersama jajaran PBNU, PWNU se-Indonesia, PCNU, hingga PCI NU melalui Zoom meeting.

Ia juga mengunjungi PWNU Banten untuk meninjau pembangunan Universitas NU. Ia menegaskan bahwa roda organisasi telah kembali berjalan normal.

"NU sudah normal kembali, sehat kembali, dan siap melanjutkan ikhtiar," ujar Kiyai Zulfa Mustofa, Jumat (12/12/2025).

"Saya paham kemarin ada keraguan di bawah. Semoga ketidakpastian itu hilang dan tidak membingungkan masyarakat maupun pengurus NU," sambungnya.

Untuk menunjukkan bahwa organisasi telah berjalan normal, Kyai Zulfa dijadwalkan melakukan rangkaian konsolidasi di NTB, Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Dalam kunjungan tersebut, ia juga akan menyerahkan bantuan Rp2 miliar untuk korban bencana, yang dihimpun melalui rapat pleno PBNU.

"Ini membuktikan PBNU tidak seperti narasi di media sosial yang menyebut hanya sibuk konflik. Tidak. NU sudah normal," tegasnya.