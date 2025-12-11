Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polemik Kursi Ketum PBNU, Kiai Sepuh NU: MLB Bisa Jadi Jawaban

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |21:28 WIB
JAKARTA- Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib mengusulkan mekanisme shorih sebagai mana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Nahdlatul Ulama (NU).

“Yaitu mekanisme Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk menilai tindak pelanggaran oleh para mandataris. MLB menjadi mekanisme konstitusional, elegan dan bermartabat untuk menyelesaikan polemik PBNU’, saat ini,” ujar KH Abdussalam Shohib, Kamis (11/12/2025).

Gus Salam --  sapaan akrab -- mengatakan, ada dua kaidah fiqhiyyah yang perlu direfleksikan dalam memahami polemik PBNU saat ini. Yakni; kaidah "alhalalu bayyinun wal haromu bayyiunun", dan kaidah "Alhuduudu tasquthu bis syubuhaati".

"Saya sendiri sejak awal adalah pengusung pasangan mandataris Muktamar ke-34 NU di Lampung, teriring harapan jam’iyyah Nahdlatul Ulama menjadi hebat dengan harkat keluhurannya memasuki abad ke-2,” ujarnya.

Gus Salam melihat polemik PBNU bermula dari keputusan rapat syuriyah PBNU (20/11) yang menilai Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dinilai melakukan dua pelanggaran berat.

Selanjutnya kata dia, digelar Rapat Pleno PBNU yang dilaksanakan secara kelembagaan oleh Syuriyah PBNU, dikuatkan putusan pemberhentian Gus Yahya dari jabatannya dengan keputusan mengangkat KH Zulfa Musthofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
