Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PBNU Bergolak, Gus Yahya Duga Konsesi Tambang Salah Satu Pemicu Konflik Internal

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |06:56 WIB
PBNU Bergolak, Gus Yahya Duga Konsesi Tambang Salah Satu Pemicu Konflik Internal
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menduga konsesi tambang bisa saja menjadi salah satu pemicu konflik internal yang belakangan ini mencuat. Namun, ia menegaskan bahwa isu tersebut hanyalah salah satu dari berbagai persoalan yang ada.

"Mungkin, mungkin saja (karena urusan konsesi tambang). Tapi bukan cuma itu, ada yang lain," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya usai konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis 11 Desember 2025.

Meski begitu, Gus Yahya tidak mengungkap persoalan lain yang turut memperuncing konflik di internal organisasinya. Ia berseloroh bahwa dibutuhkan waktu berjam-jam untuk menjelaskannya.

"Panjang kalau itu, kita harus rapat sampai berjam-jam," ujarnya.

Di sisi lain, Gus Yahya juga menanggapi usulan pendahulunya, KH Said Aqil Siraj, yang menyarankan agar PBNU mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah sebagai langkah menyelesaikan persoalan internal.

"Iya itu nggak masalah, tapi semua harus dibicarakan bersama. Karena keputusannya ini juga keputusan bersama, maka kalau mau diubah harus dengan pembicaraan bersama. Soal putusannya seperti apa, mari kita bicarakan nanti," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189325//pbnu-p1zy_large.jpg
Polemik Kursi Ketum PBNU, Kiai Sepuh NU: MLB Bisa Jadi Jawaban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189290//gus_yahya-m1zr_large.jpg
Rapat Pleno PBNU Batal Digelar Hari ini, Gus Yahya: Rais Aam Tidak Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189061//pbnu-sOAq_large.jpg
Kubu Gus Yahya Gelar Rapat Pleno Besok, Bahas Polemik Pj Ketum PBNU?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188919//pj_ketua_umum_pbnu_kh_zulfa_mustofa-jBCr_large.jpg
Profil KH Zulfa Mustofa, Cucu Syekh Nawawi al-Bantani yang Kini Jabat Pj Ketum PBNU 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188912//sekjen_pbnu_gus_ipul-XJiq_large.jpg
Gus Ipul: Konsesi Tambang PBNU Adalah Aset Strategis, Tidak Boleh Diperebutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188896//pj_ketua_umum_pbnu_kh_zulfa_mustofa-mNLO_large.jpg
Ditunjuk Jadi Pj Ketum PBNU, KH Zulfa Mustofa: Saya Keponakan KH Ma’ruf Amin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement