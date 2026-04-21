Ulama Sepuh Banten Abuya Muftadi Pesan Jaga Ketentraman Jelang Muktamar

JAKARTA - Jelang muktamar ke-35 NU, banyak gagasan hebat muncul dari komunitas NU arus bawah. Salah satunya dari struktural dan komunitas NU di Banten saat Forum Silaturahmi di kediaman Pengasuh PP Daarul Falahiyah Cisoka Tangerang Banten, KH Ahmad Imron (Gus Imron).

Forum silaturahmi tersebut diikuti Ketua PWNU Banten, Ketua PCNU Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kab Tangerang, Lebak, Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Serang dan Ketua PW GP Ansor NU Banten.

Gagasan tersebut untuk membangkitkan dan menggairahkan NU melalui strategi kaderisasi berjenjang, masif dan sistematis. Kemudian diikuti gerakan nahdliyyin sesuai inisiatif, kreasi dan inovasi berbasis kearifan lokal.

“Dalam bahasa saya, membangkitkan dan menggairahkan NU dilakukan dengan ideologisasi; ngelmuni lagi secara baik dan efektif tentang berNU, bergerak didalam NU dan bekhidmah melalui NU demi kemashlahatan dan kemajuan umat,” ujar pengasuh Ponpes Mamba'ul Ma'arif, Denanyar, Jombang, Kiai Abdussalam Shohib, Selasa (21/4/2026).

Peta jalan menggairahkan NU itu disampaikannya beberapa saat setelah dia sowan ke Abuya Muhtadi Dimyati, pengasuh PP Roudlotul Ulum Cidahu Pandeglang Banteng, sekaligus Mustasyar PBNU.

Gus Salam -- panggilan akrabnya -- juga telah sowan-silaturahmi ke Rais Syuriyah PWNU Banten untuk mohon do’a restu dan dukungan serta mohon izin untuk bertemu dengna tanfidziyah PWNU-PCNU se-Banten.

Dalam banyak kesempatan silaturahmi masyayikh dan struktur NU, Gus Salam selalu menegaskan ikhtiarnya untuk mendapatkan kepercayaan menjadi Ketua Umum PBNU melalui gelaran Muktamar ke-35, Agustus 2026, kelak. Hal itu dilakukan Gus Salam untuk memenuhi permintaan, sekaligus perintah para guru-kiainya agar maju sebagai kandidat Ketua Umum PBNU.

“Abuya Muhtadi Dimyati, ulama sepuh Pakubumi Banten, berpesan agar Ulama-NU turut menjaga ketentraman masyarakat dan perbaikan ekonomi bangsa,” cerita Gus Salam tentang nasehat Abuya Muhtadi Dimyati.