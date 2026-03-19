Hasil Pengamatan Lembaga Falakiyah PBNU: Hilal Masih di Bawah Kriteria

JAKARTA - Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), Muh Ma’rufin Sudibyo, mengungkapkan bahwa posisi hilal belum memenuhi kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama (IRNU), yakni minimal 3 derajat.

Hal tersebut disampaikan Ma’rufin dalam Seminar Pengamatan Hilal yang digelar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026). Berdasarkan hasil pengamatan LF PBNU, ketinggian hilal berada pada rentang 0 derajat 49 menit hingga 2 derajat 51 menit.

“Yang paling kecil ada di Merauke, kemudian yang paling besar ada di Sabang. Kesimpulannya, seperti yang disampaikan Pak Haji Cecep, semuanya masih berada di bawah tinggi 3 derajat,” ujar Ma’rufin.

Untuk elongasi, lanjut Ma’rufin, terpantau sebesar 4 derajat 36 menit di Merauke dan 6 derajat 09 menit di Banda Aceh.