Jelang Muktamar ke-35, NU Harus Jadi Rumah Bersama bagi Semua Kader

Jelang Muktamar ke-35, NU Harus Jadi Rumah Bersama bagi Semua Kader

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) harus dapat merangkul semua kader NU jelang Muktamar ke-35. Langkah ini untuk mencegah munculnya ketegangan dan konflik kepentingan.

Pengasuh PP Salafiyah Syafi’iyyah Sukorejo, Asembagus Situbondo, Jawa Timur, Ahmad Azaim Ibrahimy (Ra Azaim) menegaskan, NU merupakan rumah bersama. Oleh karena itu, PBNU dijadikan rumah berteduh untuk mencari jawaban bersama.

Demikian disampaikan Ra Azaim saat menerima kunjungan Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Kiai Abdussalam Shohib (Gus Salam) dan Cholil Nawawi. Sebagai Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur, Ra Azaim menilai pentingnya persantuan di internal NU.

“Ra Azaim meminta agar NU ke depan merangkul semua potensi yang dimiliki kader-kader NU,” kata Cholil Nawawi, Jumat (15/5/2026).

Pengasuh Pesantren Sidogiri, Pasuruan itu menambahkan, Ra Azaim menginginkan adanya persatuan kader di internal NU. Pasalnya, langkah ini untuk kebaikan umat.

Ra Azaim juga mengingatkan agar kepemimpinan PBNU ke depan senantiasa berpedoman pada khittah sebagai marwah perjuangan. Khittah NU 1926 bukan manuskrip di museum yang hanya dilihat atau dibaca, tapi dihidupi agar bisa membangkitkan.

Sementara, Gus Salam menabahkan, kunjungannya ke kediama Ra Azaim dalam rangkaian safari di wilayah Madura dan wilayah Jawa Timur lainnya. Sebelum ini dia sudah berkunjung ke Wakil Rais Aam PBNU, Afifuddin Muhajir.

“Di Situbondo saya ngaji tentang NU ke Kiai Afifuddin Muhajir. Luar biasa pandangan beliau tentang peran strategis NU ke depan,” kata Gus Salam.