Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korban Meninggal Akibat Bencana Sumatera Bertambah Jadi 1.053 Orang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |18:19 WIB
Korban Meninggal Akibat Bencana Sumatera Bertambah Jadi 1.053 Orang
BNPB sampaikan update korban bencana Sumatera (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat adanya penambahan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor tiga provinsi di Pulau Sumatera. Setidaknya, korban meninggal dunia menjadi 1.053 orang.

Jumlah itu didasari hasil pendataan BNPB per Selasa (16/12/2025) sore. BNPB mencatat ada 23 jasad yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari ini. Ke-23 jasad itu ditemukan di sejumlah kabupaten di tiga provinsi teedampak.

"Di Aceh Tamian itu 17 jiwa penambahan dan Aceh Utara 1 jiwa penambahan. Kemudian di Sumut ada penambahan 5 jiwa di Tapteng. Sehingga total bertambah 23 jiwa meninggal dunia," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari saat jumpa pers dari kantornya, Selasa (16/12/2025).

"Sehingga data per tanggal 16 Desember 2025 total korban me inggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di 3 provinsi itu sebanyak 1.053 jiwa," tambahnya.

Dari jumlah itu, Abdul merincikan, jumlah korban meninggal dunia di Aceh sebanyak 449 jiwa, Sumatera Utara (Sumut) 360 jiwa, dan Sumatera Barat (Sumbar) 244 jiwa.

Kendati demikian, Abdul berkata, jumlah korban hilang yang terdata menjadi 200 jiwa. Jumlah warga yang hilang ini tersebar di Aceh sebanyak 31 jiwa, Sumut 79 jiwa dan Sumbar 90 jiwa.

"Untuk pengungsi total 600.040 jiwa. Yang masih banyak saudara2 kita mengungsi itu ada di Aceh 571.201 jiwa, kemudian Sukut 21.579 jiw dan Sumbar 13.260 jiwa," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190111/polri-dtao_large.jpg
Soal Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera, Kapolri: Satu Korporasi Naik Penyidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189926/prabowo_kumpulkan_sejumlah_menteri_di_hambalang-o6b5_large.jpg
Seskab Teddy : Presiden Prabowo Tancap Gas Tangani Bencana dan Jaga Stabilitas Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189899/hunian_sementara_disiapkan_untuk_warga_terdampak_bencana_di_padang-hAcw_large.jpg
80 Unit Hunian Sementara Disiapkan untuk Warga Terdampak Bencana di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189659/banjir_di_aceh-Zfgq_large.jpg
DPR Dorong Pemulihan Listrik di Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189652/jembatan-dTZM_large.jpg
BNPB Pastikan Jembatan Bailey di Bireuen Rampung Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189625/bnpb-9erH_large.jpg
BNPB Kebut Distribusi Logistik Bencana di Sumut, Infrastruktur Bertahap Dipulihkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement