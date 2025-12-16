Korban Meninggal Akibat Bencana Sumatera Bertambah Jadi 1.053 Orang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat adanya penambahan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor tiga provinsi di Pulau Sumatera. Setidaknya, korban meninggal dunia menjadi 1.053 orang.

Jumlah itu didasari hasil pendataan BNPB per Selasa (16/12/2025) sore. BNPB mencatat ada 23 jasad yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari ini. Ke-23 jasad itu ditemukan di sejumlah kabupaten di tiga provinsi teedampak.

"Di Aceh Tamian itu 17 jiwa penambahan dan Aceh Utara 1 jiwa penambahan. Kemudian di Sumut ada penambahan 5 jiwa di Tapteng. Sehingga total bertambah 23 jiwa meninggal dunia," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari saat jumpa pers dari kantornya, Selasa (16/12/2025).

"Sehingga data per tanggal 16 Desember 2025 total korban me inggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di 3 provinsi itu sebanyak 1.053 jiwa," tambahnya.

Dari jumlah itu, Abdul merincikan, jumlah korban meninggal dunia di Aceh sebanyak 449 jiwa, Sumatera Utara (Sumut) 360 jiwa, dan Sumatera Barat (Sumbar) 244 jiwa.

Kendati demikian, Abdul berkata, jumlah korban hilang yang terdata menjadi 200 jiwa. Jumlah warga yang hilang ini tersebar di Aceh sebanyak 31 jiwa, Sumut 79 jiwa dan Sumbar 90 jiwa.

"Untuk pengungsi total 600.040 jiwa. Yang masih banyak saudara2 kita mengungsi itu ada di Aceh 571.201 jiwa, kemudian Sukut 21.579 jiw dan Sumbar 13.260 jiwa," pungkasnya.

(Arief Setyadi )