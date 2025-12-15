Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seskab Teddy : Presiden Prabowo Tancap Gas Tangani Bencana dan Jaga Stabilitas Nataru

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |09:08 WIB
Seskab Teddy : Presiden Prabowo Tancap Gas Tangani Bencana dan Jaga Stabilitas Nataru
Seskab Teddy : Presiden Prabowo Tancap Gas Tangani Bencana dan Jaga Stabilitas Nataru (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membeberkan Presiden Prabowo Subianto tancap gas untuk penanganan bencana Sumatera. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberi perhatian untuk menjaga stabilitas menghadapi libur akhir tahun saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

1. Prabowo Kumpulkan Menteri

Hal ini dibuktikan dengan Presiden Prabowo memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu, 14 Desember 2025 untuk membahas penanganan bencana di Sumatera serta kesiapan menghadapi liburan akhir tahun. 

Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, pertemuan tersebut digelar setelah Presiden Prabowo meninjau lokasi terdampak bencana. 

"Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025," tulis Seskab Teddy.

Dalam pembahasan terkait penanganan bencana, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

"Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun," jelasnya.

Selain itu, Presiden menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Presiden meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh.

"Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak," tulis Seskab.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189899/hunian_sementara_disiapkan_untuk_warga_terdampak_bencana_di_padang-hAcw_large.jpg
80 Unit Hunian Sementara Disiapkan untuk Warga Terdampak Bencana di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189659/banjir_di_aceh-Zfgq_large.jpg
DPR Dorong Pemulihan Listrik di Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189652/jembatan-dTZM_large.jpg
BNPB Pastikan Jembatan Bailey di Bireuen Rampung Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189625/bnpb-9erH_large.jpg
BNPB Kebut Distribusi Logistik Bencana di Sumut, Infrastruktur Bertahap Dipulihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189567/pembangunan_jembatan_bailey_di_bireuen_aceh-kX7l_large.jpg
Progres Pembangunan Jembatan Bailey di Lokasi Bencana Sumatera, Ada yang Sudah Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189532/pencarian_korban_di_agam-yrCe_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera, 995 Orang Meninggal dan 226 Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement