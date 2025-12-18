Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Percepat Pemulihan Warga, Huntara di Sumbar Mulai Direalisasikan Pemerintah

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |08:00 WIB
Percepat Pemulihan Warga, Huntara di Sumbar Mulai Direalisasikan Pemerintah
Huntara di Sumbar mulai direalisasikan pemerintah (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah mulai merealisasikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pembangunan huntara dilakukan secara bertahap di beberapa kabupaten dan kota. Di Kabupaten Pesisir Selatan, pembangunan huntara berlokasi di Jorong Taratak Teleng, Nagari Puluik-Puluik, yang saat ini masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan dengan proses pematangan lahan.

“Saat ini, proses pematangan lahan. Tahap I alokasi untuk 73 kepala keluarga,” demikian laporan BNPB, dikutip Kamis (18/12/2025).

Sementara itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota, pelaksanaan pembangunan huntara telah dimulai sejak 15 Desember 2025. Pembangunan dilakukan menggunakan format kopel atau barak sebagai solusi hunian sementara bagi warga terdampak.

“Tahap I telah dimulai sebanyak 60 kepala keluarga, yaitu unit dalam format kopel atau barak. Kapasitas dalam satu kopel atau barak sebanyak lima unit, sehingga target pembangunan tahap awal sebanyak 12 kopel atau barak,” tulis BNPB dalam laporannya.

