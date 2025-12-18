Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana

AGAM – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto kembali berkunjung ke Sumatera Barat yang terdampak bencana guna memastikan percepatan penanganan bantuan kepada masyarakat di Posko Pengungsi SD 05 Kayu Pasak Palembayan, Kamis (18/12/2025).

“Hari ini Bapak Presiden kembali berkunjung ke provinsi yang terdampak bencana. Rencananya hari ini akan ke beberapa tempat. Ini adalah tempat pertama, Selareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang paling terdampak bencana. Setelah itu, Prabowo dijadwalkan juga akan melanjutkan kunjungan ke Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman.

“Setelah ini Bapak Presiden akan berkunjung ke Kayutanam di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian juga, kalau cuaca memungkinkan dan mendukung, akan ke Lembah Anai,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, peninjauan ke Lembah Anai dilakukan untuk melihat secara langsung Jembatan Bailey yang telah dibangun dan selesai dikerjakan sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan.