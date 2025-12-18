Advertisement
NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolri Berikan Motivasi ke Personel Korban Bencana Sumbar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |14:39 WIB
Kapolri Berikan Motivasi ke Personel Korban Bencana Sumbar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan motivasi, dan apresiasi kepada anggota Polri di wilayah Polda Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana alam.

Sigit menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa para personel, sekaligus menghargai dedikasi mereka yang tetap menjalankan tugas dengan baik meskipun menghadapi kondisi sulit.

"Saya mendapat laporan bahwa banyak rumah rekan-rekan yang terdampak. Namun, di tengah musibah tersebut, rekan-rekan tetap melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah bentuk loyalitas dan pengabdian yang luar biasa," kata Sigit saat menyerahkan bantuan kemanusiaan di Polsek Koto Tengah, Kota Padang, Kamis (18/12/2025).

Sebanyak 170 personel Polri tercatat terdampak bencana di wilayah Polda Sumbar. Untuk itu, Kapolri menyerahkan 170 paket bantuan berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari sebagai bentuk dukungan nyata dari pimpinan Polri.

 

