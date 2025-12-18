Akses Darat Sumut Dibuka Bertahap, BNPB Kerahkan Alat Berat dan Helikopter

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pemulihan akses jalur darat pascabanjir, dan longsor yang melanda Sumatra Utara (Sumut). Salah satu upaya yang dilakukan ialah pengerahan alat berat untuk membuka akses jalan yang terputus.

"BNPB bersama pemerintah daerah, Kementerian PUPR, serta unsur TNI–Polri mendukung pengerahan alat berat untuk membuka ruas jalan yang tertutup longsor, termasuk jalur perbatasan Tapanuli Utara–Tapanuli Tengah," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Kamis (18/12/2025).

Ia menyampaikan pembersihan lumpur yang menutupi badan jalan ditargetkan rampung dalam tiga hari. Sementara itu, perbaikan jalan utama yang mengalami kerusakan masih terus dikebut.

"Progres pembukaan jalan alternatif telah mencapai sekitar 80 persen dan ditargetkan selesai dalam tiga hari ke depan, sementara pengerjaan jalan utama masih terus berlanjut," ujarnya.

Di sisi lain, bantuan logistik melalui jalur udara juga terus dilakukan untuk wilayah yang akses daratnya masih terputus.

"Untuk wilayah yang sama sekali belum terjangkau kendaraan darat, BNPB mendukung distribusi logistik melalui dropping udara menggunakan helikopter," tuturnya.