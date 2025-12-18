Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korban Bencana Sumatera-Aceh Tembus 1.068 Jiwa dan 190 Orang Masih Hilang

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |18:18 WIB
Korban Bencana Sumatera-Aceh Tembus 1.068 Jiwa dan 190 Orang Masih Hilang
Bencana Sumatera (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil operasi pencarian dan pertolongan serta proses identifikasi, ditemukan tambahan sembilan korban meninggal dunia.

"Tiga di Aceh Utara, dua di Aceh Timur, satu di Tapanuli Selatan, satu di Langkat, satu di Agam, dan satu di Padang Pariaman," ujar Muhari dalam konferensi pers, Kamis (18/12/2025).

Dengan penambahan tersebut, jumlah total korban meninggal dunia meningkat dari 1.059 jiwa pada 17 Desember menjadi 1.068 jiwa per hari ini.

Sementara itu, jumlah warga yang masih dinyatakan hilang tercatat sebanyak 190 jiwa. Adapun jumlah pengungsi mencapai 537.185 jiwa yang tersebar di berbagai wilayah terdampak.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190714//prabowo_cek_jembatan_bailey_di_padang_pariaman-OQD3_large.jpg
Prabowo Cek Jembatan Bailey di Padang Pariaman, Rampung Dibangun dalam Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190709//prabowo_tinjau_progres_perbaikan_jalan_lembah_anai_sumbar_usai_bencana-fQoF_large.jpg
Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Sumbar Usai Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190690//mendikdasmen_abdul_muti-SIQT_large.jpg
Terdampak Bencana Sumatera, 16.500 Guru Bakal Dapat Tunjangan Rp2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190687//dapur-uqRG_large.jpg
Dapur Umum Dibangun di Pidie Jaya Aceh, Kapasitas 1.000 Porsi per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190683//tandon_untuk_korban_bencana_sumatera-zcuk_large.jpg
Warga Butuh Air Bersih, Polri Salurkan 627 Tandon ke Wilayah Bencana Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190665//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-4hH9_large.jpg
Kapolri Berikan Motivasi ke Personel Korban Bencana Sumbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement