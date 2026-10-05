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KPK Usut Dugaan Pemberian Uang ke Eks Sekjen MPR, Dua Saksi Diperiksa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |20:30 WIB
KPK Usut Dugaan Pemberian Uang ke Eks Sekjen MPR, Dua Saksi Diperiksa
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi, dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin (5/10/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dua saksi yang hadir dalam pemeriksaan kali ini di antaranya Elva Navia (EN) selaku Direktur Utama PT Navia Berkah Bersama dan Iis Iskandar (IS) selaku mantan Direktur Utama PT Sharavaz Cargo. Keduanya didalami soal dugaan pemberian uang terhadap eks Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono (MC).

"Kedua saksi didalami terkait dugaan pemberian barang dan uang, baik yang diberikan secara langsung kepada tersangka MC maupun melalui orang kepercayaannya," kata Budi kepada wartawan, Senin (5/10/2026).

Sedianya, KPK juga memanggil Ade Zainal (AZ) dan Zakaria (ZKA) yang merupakan pihak swasta. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan KPK karena sedang sakit.

"Sedangkan untuk saksi AZ dan ZKA konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena kondisi sedang sakit," tutur Budi.

 

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Topik Artikel :
Kasus korupsi Sekjen MPR RI KPK
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