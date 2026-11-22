KPK Periksa Kaji Edan soal Dugaan Korupsi Pembiayaan LPEI Rp 11,7 Triliun

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa pengusaha Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan, yang dikenal dengan julukan Sultan Jagakarsa pada Jumat (20/11/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, keterangan Onny diperlukan untuk membantu penyidik mendalami pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada sejumlah debitur.

"Keterangan Ybs. untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini, yakni berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan LPEI kepada sejumlah debitur," kata Budi, Minggu (22/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, tim penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi lainnya, yakni Andaya Swastanta dari pihak swasta.

Diketahui, KPK tengah mengusut dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan kepada 11 debitur LPEI. Dalam perkara tersebut, potensi kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 11,7 triliun.