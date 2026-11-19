KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian terkait Kasus Dana Siap Pakai

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, pada Kamis (19/11/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana di lingkungan BNPB.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Selain Rustian, tim penyidik KPK juga memeriksa saksi bernama Donny Immanuel Haratua Situmeang, yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dengan jabatan Analis Kebencanaan di BNPB.

Keduanya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK dan tengah menjalani pemeriksaan. Meski demikian, belum diketahui materi yang didalami penyidik dari keterangan kedua saksi tersebut.