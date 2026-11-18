Gus Yaqut Tolak Jadi Saksi untuk 3 Terdakwa Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya

JAKARTA - Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menolak menjadi saksi bagi tiga terdakwa lain dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024, Rabu (18/11/2026).

Ketiga terdakwa tersebut yakni mantan staf khusus Gus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Penolakan itu disampaikan Gus Yaqut setelah Ketua Majelis Hakim, Ni Kadek Susantiani, menanyakan kesediaannya untuk menjadi saksi bagi ketiga terdakwa tersebut.

Gus Yaqut menyatakan, tidak bersedia dengan alasan merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjerat ketiganya.

"Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk tidak mengambil, untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya," kata Gus Yaqut.

Sementara itu, ketiga terdakwa lainnya menyatakan bersedia menjadi saksi dalam persidangan tersebut.

Tim kuasa hukum Gus Yaqut, Mellisa Anggraini, turut menjelaskan alasan kliennya tidak bersedia menjadi saksi. Selain merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa, keputusan tersebut juga mempertimbangkan kondisi kesehatan Gus Yaqut.

"Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia," ujar Mellisa.